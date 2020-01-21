Замкомандира полка спецназа МВД ДНР Кривулю убили в Донецке

Об этом написал в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"20 января в Донецке у своего дома был расстрелян заместитель командира спецназ ВВ "ДНР" Алексей Кривуля, с весьма красноречивым псевдонимом "Грин". Это один из известных главарей боевиков, который стал предателем и воевал против Украины с первых дней войны еще под Славянском. Полк спецназ ВВ - ключевая структура в борьбе за власть на оккупированной территории Донбасса. Почти все вооруженные формирования включены там в состав 1-го и 2-го армейского корпусов и находятся под прямым командованием российских генералов. Верхушка оккупационной администрации создала полк спецназ внутренних войск, чтобы иметь подконтрольную боевую структуру. Там служат самые преданные наемники, близкие к руководству местной оккупационной власти", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

"Грин" - высокопоставленный силовик в этих раскладах. И его ликвидация - хороший сигнал. Забавно, что оккупационные СМИ боятся говорить о ликвидации Кривули. Обычных обвинений в адрес Украины нет. Можно предположить, что российские спецслужбы знают, кто убил "Грина". И здесь хочется вспомнить, что позывной "Грин" имел один из героев книги Бориса Акунина и фильма "Статский советник" - так звали революционера, который убивал и грабил, как он думал, ради революции, а на самом деле - совершал кровавые провокации по тайным заданиям российского жандармского генерала, котоырй делал себе карьеру. Свои провокационные задания для "Грина" генерал подписывал так: "СДД". Что расшифровывалось как "Сожрите друг друга", - резюмировал Бутусов.

Блогер "Necro Mancer", добавил Кривулю в свой каталог погибших террористов, воевавших на Донбассе.

Кривуля Алексей Владимирович "Грин" (Николаевка Донецкая обл., 26/06/76) стал #груз200 20/01/20 (предположительно, убит в Донецке) https://t.co/tKsXyNpUmK #7омсбр #ввмвдт1 #роа pic.twitter.com/9x2T9cc2WL

Украинский офицер Анатолий Штефан с позывным Штирлиц в своем Telegram-канале отметил, что Грина убили его соратники: "20.01.20 зам командира "Пятнашка" Кривуля Алексей позывной "Грин" сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убит в Донецке выстрелом в спину. Братушки ликвидировали"

На момент ликвидации наемник занимал должность "заместителя командира полка СпН ВВ МВД". Известно, что Алексей Кривуля был долгое время заместителем "командира батальона" бандформирования "Пятнашка".

Алексей Кривуля родился 26 июня 1976 года, проживал в городе Николаевка Донецкой области. Окончил школу №19 в Павлограде. Затем учился в Ейском высшем военном авиационном училище им. В.М. Комарова. Весной 2014 года начал воевать против украинских военных на стороне российских захватчиков.

Воевал в Славянске с первых дней. Исполнял обязанности первого заместителя начальника штаба бригады 7 ОМСБр (в/ч 8 807) 1 АК Южного военного округа ВС РФ. Воинское звание - майор.

Боевик также был известен под псевдонимом Алексей Владимиров. Имел брата - Максима Кривулю - который тоже является пособником российских оккупантов.