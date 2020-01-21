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Новости
Украина
21 января 20, 17:38
Ясько в ПАСЕ: Сотрудничество - нет, диалог с агрессором - да
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Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы заявляет, что никакого сотрудничества с делегацией из России не планируется.

Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы заявляет, что никакого сотрудничества с делегацией из России не планируется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"Мы продолжаем говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Мы также напомним, что ее жертвами в свое время были Грузия и Молдова. Планируем проводить ряд мероприятий, связанных с Крымом, где будет подчеркнута важность деоккупации. Мы очень хотим, чтобы наша площадка в ПАСЕ помогала Украине в переговорах в нормандском формате. Это значит, что наша делегация будет активно сотрудничать с Францией и Германией", - заявила она.

На вопрос, каким будет сотрудничество с российской делегацией, Ясько заявила: "У нас не запланировано никакого сотрудничества с делегацией России".

По ее словам, с Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права.

"Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор. Правда и международное право на нашей стороне", - подчеркнула Ясько.
censor.net.ua
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