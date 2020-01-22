Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.96
USD
24.28
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 января 20, 22:02
Украинцы считают, что язык - атрибут независимости: опрос
Независимость Украины
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Так считают во всех без исключения регионах

Большинство опрошенных украинцев (81%) считает, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Из них с этим утверждением безусловно согласны 55%, 26% - скорее согласны. Так считают во всех регионах Украины: в западном (95%), центральном (86%), южном (71%), восточном (64%).

Кроме того, большинство граждан (79%) считают, что в украинских СМИ по крайней мере половина наполнения должно быть на украинском языке (53% согласны с этим безусловно и еще 26% - скорее да), причем эта мысль преобладает во всех регионах: западном (96%), центральном (82%), восточном (66%), южном (63%).

Опрос проводили с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированного Крыма и ОРДЛО среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
liga.net
Ещё по теме:
Погода в Украине: когда ждать "настоящей" зимы
Форум в Давосе: полный список участников
Падение гривни: доллар и евро продолжают дорожать
Замкомандира полка спецназа МВД ДНР Кривулю убили в Донецке
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дело Гандзюк. Суд отправил Павловского под арест
noimageМинздрав предупредил Госпогранслужбу о коронавирусе
noimageЛиману на Миколаївщині загрожує екологічне лихо
noimageУкраина вторая в ЕС по темпу распространения онкозаболеваний
noimageВ Киеве вместо строительства новых парковок увеличат тарифы
Лента новостей