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Новости
Украина
21 января 20, 22:07
Украина вторая в ЕС по темпу распространения онкозаболеваний
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По данным МОЗ, 65 000 человек ежегодно умирают от рака, еще 140 000 узнают о своей болезни

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве заявили, что для снижения смертности нужна ранняя диагностика заболевания. Для этого уже выделили 1 млрд гривень.

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 С 1 апреля украинцы, имея направление от семейного или другого лечащего врача, смогут бесплатно пройти такие обследования: маммографию, гистероскопию, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, цистоскопию, бронхоскопию. 


Ранее ученые заявили, что приблизились к универсальному средству против рака.
liga.net
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