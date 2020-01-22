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Новости
Украина
21 января 20, 22:13
Минздрав предупредил Госпогранслужбу о коронавирусе
вирус
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В Министерстве здравоохранения Украины предупредили Государственную пограничную службу о коронавирусе в Китае

В Министерстве здравоохранения Украины предупредили Государственную пограничную службу о коронавирусе в Китае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В китайском городе Ухвань и за пределами Китая уже зафиксировали 205 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом (nCoV).

"Центр общественного здоровья Минздрава Украины официально сообщил пограничной службе Украины, руководителям областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителям структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях ВОЗ", - указано в сообщении министерства.

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Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
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