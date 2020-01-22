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Новости
Украина
21 января 20, 23:19
Дело Гандзюк. Суд отправил Павловского под арест
Игорь Павловский
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Срок действия меры пресечения – полтора месяца

Суд в Киеве отправил под стражу в СИЗО обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк бывшего помощника депутата Игоря Павловского, которому вчера сообщили новое подозрение.

Срок действия меры пресечения – два месяца. При этом суд удовлетворил ходатайство прокуроров частично. Что это значит, будет известно после оглашения полного текста решения суда. 

Прокуроры требовали меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.

По словам защитника Павловского, его клиент полгода находился в следственном изоляторе СБУ, после чего стал инвалидом. Болеет Павловский уже несколько лет, а вчера во время задержания ему стало плохо, медики выявили микроинсульт. Адвокат отметил, что Павловский "еле передвигается по квартире", без костылей ходить не может.

Суд отклонил жалобу адвокатов на незаконное задержание Павловского.

Вчера в Херсоне правоохранители провели "спецоперацию по прекращению деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

Проведено около 30 обысков, в том числе у фигурантов дела Гандзюк.

О подозрении сообщили девятерым лицам - предположительно членам преступной группировки. Павловского подозревают в ее создании.

Павловский является обвиняемым по делу Гандзюк. В частности, его обвиняют в сокрытии убийства.

До вчерашнего задержания он находился на свободе, так как 30 июля у Павловского истек срок домашнего ареста, но прокуратура не стала подавать ходатайство о его продлении из-за "состояния здоровья" подозреваемого.
liga.net
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