В Украине празднуют День Соборности

Украина в среду, 22 января 2020 года, в 101 раз празднует провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. В этот день была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

Праздник был официально учрежден в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) Украинского государства.

Праздник был официально учрежден в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) Украинского государства.

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В 2011 году День Соборности объединили с Днем Свободы, который ранее отмечался 22 ноября, под названием День Соборности и Свободы Украины. Однако в 2014 году указом президента Петра Порошенко праздник был восстановлен как День Соборности Украины.

В современном украинском национальном календаре дата 22 января занимает одно из ведущих мест и имеет глубокий символический смысл: извечной мечты украинцев на свободную жизнь в самостоятельном соборном независимом государстве.

22 января 1918 года Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. Через год, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Воссоединения (объединения) украинских земель в единую Украину, утверждалось объединение двух тогдашних государств УНР и ЗУНР, которые возникли на обломках Российской и Австро-Венгерской империй в единое соборное Украинское государство.

В тексте Акта Воссоединения утверждалось: "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина и Венгерская Украина) и Надднепрянская Большая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика".

Однако объединение Украины произошло чисто символически: уже через несколько недель после провозглашения Акта Воссоединения, большевики захватили Киев, позднее поляки оккупировали Восточную Галичину, а Чехословакия – Закарпатье.

Первое празднование Соборности состоялось 22 января 1939 года в Карпатской Украине (город Хуст), в то время – автономной республике Чехословакии. В этот день под сине-желтыми флагами состоялась 30-тысячная манифестация местного населения, которое съехалось в столицу Карпатской Украины со всех уголков края вспомнить события 20-летней давности.

Ярким проявлением единства, воли украинского народа к свободе, стала "живая цепочка", организованная патриотическими силами 21 января 1990 года по случаю 71-й годовщины провозглашения Акта Воссоединения. Миллионы тогда еще советских украинцев взялись за руки от Киева до Львова, отмечая День Соборности.

С тех пор в Украине "живые цепочки" создавались неоднократно, символизируя единство (соборность) украинского народа, а День Соборности сейчас отмечается на государственном уровне уже каждый год.

Накануне стало известно, что украинцы назвали три главные составляющие патриотизма – любовь к своей стране (80%), готовность ее защищать с оружием (64) и воспитание у детей любви и уважения к своей родине (58%). Об этом говорится в результатах опроса фонда Демократические инициативы совместно с центром Разумкова.



