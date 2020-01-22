Зеленский возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко, фото

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины.
Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.
После этого Президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя.
Вместе с Президентом в церемонии приняли участие первый замглавы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и премьер-министр Алексей Гончарук.
Напомним, ранее Зеленский поздравил украинцев с 101 годовщиной Дня Соборности Украины.