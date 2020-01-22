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Новости
Украина
22 января 20, 09:58
Зеленский возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко, фото
Зеленский
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По случаю Дня соборности Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины.

Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

После этого Президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя.

Вместе с Президентом в церемонии приняли участие первый замглавы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, ранее Зеленский поздравил украинцев с 101 годовщиной Дня Соборности Украины.
censor.net.ua
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