Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.00
USD
24.43
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 января 20, 10:03
Кулеба опроверг получение 87 тыс. грн зарплаты в декабре
Кулеба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба опроверг получение 87 тыс. грн зарплаты в декабре 2019-го.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба опроверг получение 87 тыс. грн зарплаты в декабре 2019-го.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "DW".

По его словам, он не получал таких денег ни за один месяц работы в правительстве.

"Та цифра, которая попала в информационное пространство - это сумма до налогов и сборов. В месяц я в среднем получаю в районе 50 тысяч гривен, 50-52, я, если не ошибаюсь, именно такие деньги я получил в декабре. Но я был бы счастлив получать ту сумму, которую назвали в СМИ, но нет, ее в моем кошельке нет", - рассказал Кулеба.

На вопрос журналиста, соответствует ли действительности эта цифра до вычета всех налогов и сборов, Кулеба ответил: "Да, но я не получу такие деньги в карман".

"Я очень хочу услышать от тех, кто критикует уровень зарплат, позицию, какая справедливая зарплата для члена правительства", - подчеркнул он.

Кулеба считает, что справедливая зарплата - это та сумма, которая позволяет спокойно обеспечивать свою семью и достойно вознаграждает усилия по защите национальных интересов Украины.

"Абсолютно отсутствует разговор о том, а сколько, собственно, что общественность или экспертная среда считает справедливым вознаграждением для члена правительства за его усилия", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Кабмин обнародовал информацию о заработной плате министров за прошлый год.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Кулеба назвал приоритеты дальнейшей евроинтеграции Украины
Россия боится разговоров о Крыме как огня, - Кулеба
Гончарук отчитался о достижениях и провалах своего Кабмина
Экономист раскритиковал новые зарплаты бюджетников
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве автомобиль протаранил остановку с людьми. ВИДЕО 18+
noimageКак принимать закодированный ТВ-сигнал и сколько это стоит?
noimageЗеленский возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко, фото
noimageЗеленский призвал украинцев к единству. Видео
noimageОБСЕ сообщила, что происходит на границе с Россией
Лента новостей