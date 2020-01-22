Как принимать закодированный ТВ-сигнал и сколько это стоит?

Украинские телеканалы с 28 января переходят на кодированный сигнал и соотвественно, перестанут быть бесплатными для телезрителей. А это по разным оценкам — 4 миллиона домохозяйств в Украине.

Ранее, полное кодирование обещали с 20 января этого года, но затем его пришлось перенести. Причин — два действующих спутниковых оператора получили так много обращений на подключение ТВ-услуг, что не успевают обработать все заявки до 20 января.

Зачем кодируют сигнал и как быть простым украицам, а главное — во сколько обойдется теперь просмотр телепрограмм — разбиралось Delo.ua.

С 28 января будут закодированы каналы крупнейших медиагрупп Украины: "1 + 1 медиа", StarLightMedia, "Интер медиа групп" и "Медиа Группа Украина"

➡️ StarLightMedia — СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце;

➡️ 1 + 1 media — 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс Плюс, УНИАН ТВ, Бигуди;

➡️ Inter Media Group — Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;

➡️ Медиа группа Украина— Украина, НЛО TV, Индиго TV, Футбол, Футбол+

В открытом доступе останутся региональные и нишевые телеканалы. Всего около 40 штук.

Основная причина кодировки каналов — это борьба с пиратством. Как говорится на сайтах крупнейших медиагрупп, это связано с тем, что украинские каналы производят свой материал самостоятельно и тратят много денег на закупку контента за рубежом. При покупке чужого контента, каналы должны гарантировать, что он будет транслироваться исключительно на определенной соглашениями территории.

Но есть пираты-ретрансляторы, которые получают телевизионный сигнал канала и предлагают его потом абонентам за деньги.

"В результате каналы не получают достаточное количество средств для создания или закупки нового качественного контента, а также попадают в риск штрафных санкций от правообладателей, чей контент через трансляцию в открытом спутнике не смог на 100% защищенным от пиратства. К тому же за рубежом закодирован спутниковый сигнал — это решение, к которому страны пришли уже много лет назад, что позволило качественно повлиять на борьбу с пиратами и ощутимо сказалось на развитии рынка платного телевидения", — говорится на сайтах медаигрупп 1+1 media, Украина, StarLightMedia и Inter Media Group

Кроме того, в медиахолдингах, среди причин перехода на кодированный сигнал, выделяет еще такие:

➡️ улучшение контента и качества изображения ( в этом году планируется перевести телевидение в формат HD),

➡️ желание развивать в стране рынок платных СМИ, как это уже практикуется в той же Европе и в США.

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Что делать после кодировки

В случае наличия спутниковой антенны нужно приобрести тюнер с поддержкой системы кодирования "VERIMATRIX". Он должен быть обязательно с маркировкой "УТБ". Причем, "прошить" старый тюнер новым программным обеспечением не получится. Цена такого тюнера составляет около 1099 грн. Или же — оформить подписку от провайдеров сигнала, например у Viasat или XtraTV — обойдется от 59 гривен в месяц.

Есть и альтернатива — можно перейти на программы эфирного вещания. Для этого нужно купить приставку Т2 (стартуют от 300 грн) и специальную эфирную антенну (от 150 грн). Отметим, в телевизорах последних моделей такая приставка есть. В таком случае, доступными будут 32 канала цифрового эфирного ТВ. Среди них — 1+1, ICTV, K1, K2, Винтаж ТВ, Киноточка, XSport и другие.

Еще вариант — кабельное телевидение, OTT или IPTV — но количество каналов будет зависеть от провайдера и выбранного пакета (цифра может достигать до 500 каналов). Также там будут каналы в HD-качестве. Преимущество OTT в том, что это позволит смотреть ТВ где угодно и с чего угодно (телевизор, смартфон, планшет, игровая приставка). На сегодняшний день, услуги OTT предоставляют Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV.