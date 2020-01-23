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Новости
Украина
22 января 20, 19:11
Зеленский предложил взять в ЕС Украину вместо Британии
Владимир Зеленский
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Для этого сейчас очень удобное время, когда одна страна сделала exit, другая может сделать enter, считает президент.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил Евросоюзу принять Украину вместо Великобритании. 

"Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины - просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз", - сказал президент. 

Он заявил, что многие страны поддерживают Украину и видят ее будущее в ЕС рядом с собой как равноправного партнера. 

"Но ЕС и некоторые страны также должны хотеть видеть нас в Европейском союзе. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе… Сейчас очень удобное время, может когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?", - резюмировал Зеленский.

Выступая на форуме Зеленский также назвал Украину "недоинвестированной и недолюбленной".
bigmir.net
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