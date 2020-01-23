Зеленский предложил взять в ЕС Украину вместо Британии

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил Евросоюзу принять Украину вместо Великобритании.

"Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины - просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз", - сказал президент.





Он заявил, что многие страны поддерживают Украину и видят ее будущее в ЕС рядом с собой как равноправного партнера.





"Но ЕС и некоторые страны также должны хотеть видеть нас в Европейском союзе. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе… Сейчас очень удобное время, может когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?", - резюмировал Зеленский.





Выступая на форуме Зеленский также назвал Украину "недоинвестированной и недолюбленной".











