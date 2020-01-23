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Новости
Украина
22 января 20, 19:21
В ГАСИ наладили "бизнес" на выдаче строительных лицензий
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Работники Государственной архитектурно-строительной инспекции организовали коррупционную схему выдачи строительных лицензий.

В Государственной архитектурно-строительной инспекции из-за коррупционной схемы прошли обыски. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Правоохранители разоблачили коррупционную схему выдачи разрешительных документов на проведение строительных работ.

"Во время документирования противоправной деятельности был установлен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды. Так, директор юридической компании получила от гражданина 1900 долларов взятки за выдачу разрешительных документов, в частности лицензии на проведение строительных работ по классу последствий СС3. Эту сумму подозреваемая должна была передать должностным лицам Государственной архитектурно-строительной инспекции для принятия ими положительного решения", - говорится в сообщении.

В среду, 22 января, правоохранители задержали фигурантку во время получения второй части неправомерной выгоды - 1400 долларов. Ранее был задокументирован факт получения первого транша - 500 долларов.

Во время следствия будет проверяться причастность должностных лиц ГАСИ к совершению данного преступления. Сообщается, что правоохранители проводят обыски в помещении ГАСИ Украины и в офисе частного предприятия.

Напомним, по материалам СБУ с начала 2019 года были уволены семь чиновников прокуратуры, еще четверо были осуждены.
bigmir.net
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