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Новости
Украина
22 января 20, 19:49
Загороднюк назвал свою главную задачу на должности министра
Андрей Загороднюк
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Министр обороны отметил, что в январе 2020 года начнется внедрение первых дорожных карт перехода ВСУ на стандарты НАТО

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что считает своей главной задачей на занимаемой должности достижение военных критериев членства в НАТО. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наконец кооперация стала практичной. До этого часто это были просто политические лозунги, но особо ничего не происходило. Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют. Интересует переход в практический режим. Моя главная задача - достичь военных критериев членства и сделать все для того, чтобы получить статус члена Программы усиленных возможностей НАТО", - сказал Загороднюк.

Он считает, что у Украины есть все шансы его получить.

"На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос", - добавил министр. По его словам, в январе 2020 года начнется внедрение первых дорожных карт перехода ВСУ на стандарты НАТО.

Министр уточнил, что дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что все они пребывают в абсолютно разных состояниях.

Загороднюк добавил, что Военно-морские силы Украины уже сейчас, фактически, отвечают критериям членства в Альянсе, поскольку многие из персонала прошли службу и обучение в структурах НАТО.

29 августа парламент утвердил на должности министра обороны советника президента Андрея Загороднюка.
liga.net
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