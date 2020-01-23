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Новости
Украина
22 января 20, 20:38
Надо сократить срок службы в армии – Загороднюк
Андрей Загороднюк.
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По словам министра обороны, срочная служба не может оставаться в том виде, какой она есть сейчас, потому что это не работает

Срок службы в армии необходимо сократить и привлекать к ней широкие слои населения. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок - это будет качественная подготовка, служба в боевых частях - но не в зоне ООС, - они получат опыт", - сказал министр.

Загороднюк добавил, что срочную службу надо преподнести как "абсолютно уникальный жизненный опыт, полезный физически и морально". Тогда, по его словам, и больше людей будут подписывать контракты с ВСУ после срочной службы.

Кроме того, министр обороны считает, что к армии нужно привлекать широкие слои населения.

"Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается", - рассказал он.

16 января президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве на 2020 год. Сейчас люди со степенью магистра и специалиста служат 12 месяцев, остальные срочники - 18 месяцев.
liga.net
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