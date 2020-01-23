Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить?

В Украине появился новый вид фальшивых гривен, которые не могут распознать даже в торговых сетях. Подделку опознать могут только в банке. Об этом пишет "РБК -Украина".
В Нацбанке отметили, что поддельные купюры "нарисованы" под серию 2007 года, но год выпуска на них указан 2014-й. По всей площади банкноты виден водяной знак в виде темных и светлых букв "S".
Фальшивомонетчики повторили защитные элементы подлинных купюр, это:- многотоновый водяной знак - портрет Леси Украинки имитирован на противоположной стороне белым цветом;
Какие признаки фальшивомонетчикам не удалось повторить достоверно:- все изображения выполнены цветной струйной печатью, при этом цвета лишь приближены к цветам настоящих банкнот;
Фальшивые 200 грн/
Фальшивые 200 грн/
Фальшивки появляются под такими номерами:ББ 3999969 ББ 9660933 ББ 9953999 БТ 5509969 БТ 6006653 БТ 6699969 БТ 6935055 БТ 6935003 БТ 9369653 ТБ 0333535 ТБ 3630933 ТБ 5063995 ТБ 6955993 ТБ 9053935 ТТ 6003969 ТТ 9909363 ТТ 9909366
Ранее сообщалось о том, что НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 гривен