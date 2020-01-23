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Новости
Украина
22 января 20, 20:50
Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить?
фальшивка
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В Украине появился новый вид фальшивых гривен, которые не могут распознать даже в торговых сетях

В Украине появился новый вид фальшивых гривен, которые не могут распознать даже в торговых сетях. Подделку опознать могут только в банке. Об этом пишет "РБК -Украина".

В Нацбанке отметили, что поддельные купюры "нарисованы" под серию 2007 года, но год выпуска на них указан 2014-й. По всей площади банкноты виден водяной знак в виде темных и светлых букв "S".

Фальшивомонетчики повторили защитные элементы подлинных купюр, это:

- многотоновый водяной знак - портрет Леси Украинки имитирован на противоположной стороне белым цветом;

- в толще бумаги есть защитная лента, текст на ней читается; 

- флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали - голубой и желтый цвета приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФЛ в виде темной полосы; 

- невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФЛ имеют красного и зеленого цвета флуоресценцию, как и у подлинных купюр.

Какие признаки фальшивомонетчикам не удалось повторить достоверно:

- все изображения выполнены цветной струйной печатью, при этом цвета лишь приближены к цветам настоящих банкнот; 

- рельефность элементов печати можно "нащупать", но иммитация тиснения не совпадает с напечатанным изображениями; 

- УФ-защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений лишь приближены к оригиналу, при этом флуоресценция не совпадает с напечатанными изображениями;

- эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового номинала "200" на лицевой стороне купюры не имитирован;

- части сквозного элемента (цифры "200") при рассмотрении банкноты на свет в подделках совпадают;

- латентное изображение номинала "200" не имитировано; 

- микротексты читаются частично.

Фальшивые 200 грн/ 

Фальшивые 200 грн/ 

Фальшивки появляются под такими номерами:

ББ 3999969 ББ 9660933 ББ 9953999 БТ 5509969 БТ 6006653 БТ 6699969 БТ 6935055 БТ 6935003 БТ 9369653 ТБ 0333535 ТБ 3630933 ТБ 5063995 ТБ 6955993 ТБ 9053935 ТТ 6003969 ТТ 9909363 ТТ 9909366

Ранее сообщалось о том, что НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 гривен

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