Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить?

В Украине появился новый вид фальшивых гривен, которые не могут распознать даже в торговых сетях. Подделку опознать могут только в банке. Об этом пишет "РБК -Украина".

В Нацбанке отметили, что поддельные купюры "нарисованы" под серию 2007 года, но год выпуска на них указан 2014-й. По всей площади банкноты виден водяной знак в виде темных и светлых букв "S".

Фальшивомонетчики повторили защитные элементы подлинных купюр, это:





- в толще бумаги есть защитная лента, текст на ней читается;





- флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали - голубой и желтый цвета приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФЛ в виде темной полосы;





- невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФЛ имеют красного и зеленого цвета флуоресценцию, как и у подлинных купюр. Какие признаки фальшивомонетчикам не удалось повторить достоверно: - все изображения выполнены цветной струйной печатью, при этом цвета лишь приближены к цветам настоящих банкнот; - все изображения выполнены цветной струйной печатью, при этом цвета лишь приближены к цветам настоящих банкнот;





- рельефность элементов печати можно "нащупать", но иммитация тиснения не совпадает с напечатанным изображениями;





- УФ-защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений лишь приближены к оригиналу, при этом флуоресценция не совпадает с напечатанными изображениями;





- эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового номинала "200" на лицевой стороне купюры не имитирован;





- части сквозного элемента (цифры "200") при рассмотрении банкноты на свет в подделках совпадают;





- латентное изображение номинала "200" не имитировано;



