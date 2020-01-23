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Новости
Украина
22 января 20, 20:52
В Украине готовятся к визиту Макрона - МИД
Эммануэль Макрон
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В то же время, дата визита - пока неизвестна

В среду, 22 января, стало известно, что в Украине готовятся к официальному визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет - подготовка официального визита Эммануэля Макрона в Украине", - пишут в МИД.

В то же время, дата визита - пока неизвестна.

Під час зустрічі @VasylBodnar з @EdePoncins обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет - підготовка офіційного візиту @EmmanuelMacron в Україну. pic.twitter.com/w22idvwk1r

— MFA of Ukraine
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