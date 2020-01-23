Форум в Давосе:Зеленский выступил со спецзаявлением

В ходе этих встреч выступают ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, мыслители и журналисты.
На форуме с спецзаявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Также в ходе форума в Давосе Владимир Зеленский встретится с с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, руководителями компаний SOCAR и Cargill. В этих встречах примет участие также министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Пресс-служба Министерства финансов расписали, какие вопросы будут обсуждаться, а именно:- вопросы развития новых технологий и возможных угрозах от их внедрения;
Также в рамках форума стартуют два глобальных проекта - образовательная программа, которая охватит 1 миллиард человек, а также инициатива по посадке 1 миллиарда деревьев на планете.