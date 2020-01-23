Форум в Давосе:Зеленский выступил со спецзаявлением

В ходе этих встреч выступают ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, мыслители и журналисты.

На форуме с спецзаявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.

Также в ходе форума в Давосе Владимир Зеленский встретится с с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, руководителями компаний SOCAR и Cargill. В этих встречах примет участие также министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Пресс-служба Министерства финансов расписали, какие вопросы будут обсуждаться, а именно:





- изменения климата и защиту биоразнообразия планеты;





- развитие бизнеса в условиях технологических и социальных изменений;





- проблемы здравоохранения; вопросы профессионального развития и будущее "рынка труда";





- урегулирования военных конфликтов в "горячих точках". Также в рамках форума стартуют два глобальных проекта - образовательная программа, которая охватит 1 миллиард человек, а также инициатива по посадке 1 миллиарда деревьев на планете.



- вопросы развития новых технологий и возможных угрозах от их внедрения;