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Новости
Украина
22 января 20, 20:56
Форум в Давосе:Зеленский выступил со спецзаявлением
Владимир Зеленский
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В среду, 22 января, в Давосе проходит Всемирный экономический форум

В ходе этих встреч выступают ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, мыслители и журналисты. 

На форуме с спецзаявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. 

Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.

Также в ходе форума в Давосе Владимир Зеленский встретится с с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, руководителями компаний SOCAR и Cargill. В этих встречах примет участие также министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Пресс-служба Министерства финансов расписали, какие вопросы будут обсуждаться, а именно:

- вопросы развития новых технологий и возможных угрозах от их внедрения;

- изменения климата и защиту биоразнообразия планеты;

- развитие бизнеса в условиях технологических и социальных изменений;

- проблемы здравоохранения; вопросы профессионального развития и будущее "рынка труда"; 

- урегулирования военных конфликтов в "горячих точках".

Также в рамках форума стартуют два глобальных проекта - образовательная программа, которая охватит 1 миллиард человек, а также инициатива по посадке 1 миллиарда деревьев на планете.
Podrobnosti
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