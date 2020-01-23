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Новости
Украина
22 января 20, 22:38
Чубаров назвал дату марша крымских татар в Крым
Чубаров
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Председатель не исключает возможности силового варианта прорыва на оккупированный полуостров

2 мая крымские татары планируют массово пересечь административную границу с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар". Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает 5 канал.

По словам Чубарова, акцию ненасильственного сопротивления проведут, чтобы международные организации, которые "постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли подтвердить это действиями", приобщившись к пересечению админграницы.

Председатель Меджлиса отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Чубаров не исключает возможности силового варианта прорыва на оккупированный полуостров.

"Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар с их земли. Это реальная угроза существованию крымских татар, возможно, впервые со времен депортации в 1944 году", - заявил политик.
liga.net
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