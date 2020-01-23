Куда исчез Андрей Богдан или аппаратные войны в ОП

С момента инаугурации президента Владимира Зеленского в 2019 году его практически бессменным спутником стал глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Богдан. Он так часто сопровождал гаранта на мероприятиях и так активно ему что-то подсказывал, что это породило кучу шуток и даже стало мемом. Но в последние месяцы официальные мероприятия и поездки Зеленского обходятся без него. Теперь Зеленского сопровождает его помощник, курирующий внешнеполитические вопросы, Андрей Ермак. В информационном пространстве появилось несколько версий, объясняющих происходящее, но основная из них — аппаратная война Богдана и Ермака. Явление для украинского политикума далеко не новое.

На отсутствие Богдана в сопровождении Зеленского внимание в очередной раз обратили после церемонии встречи тел погибших в катастрофе украинского самолета в Иране. На траурном мероприятии, которое состоялось 19 января в аэропорту "Борисполь", присутствовал весь украинский политикум, но главы Офиса президента там не было.

И, как пишет "УП" со ссылкой на источники в команде власти, это произошло из-за конфликта Богдана с Андреем Ермаком. Якобы, глава ОПУ, согласовывая детали траурного мероприятия, разместил внештатного советника Зеленского во второй ряд, где, согласно дипломатическому протоколу он и должен был находиться. Но Ермак, который непосредственно работал над разрешением ситуации, произошедшей в Иране, и приложил много усилий для того, чтобы тела погибших вернули в Украину, посчитал, что Богдан поступает несправедливо.

И заявил об этом президенту, а тот его сторону поддержал. В результате, участвовать в церемонии отказался Богдан. И, как рассказывают источники изданию, подобные конфликты между Богданом и Ермаком происходят постоянно.

Информацию СМИ об их постоянных конфликтах Delo.ua подтвердил и политолог Владимир Фесенко, сославшись на свои источники. Однако, по словам эксперта, это явление — классическое аппаратное противостояние, характерное для украинской политики. И происходило оно во время каденций всех президентов Украины.

Во время каденции Леонида Кучмы "воевали" на тот момент глава Администрации президента (АП) Дмитрий Табачник и первый помощник президента Александр Разумков, отец нынешнего спикера парламента Дмитрия Разумкова. Из-за конфликта последний даже уходил в отставку.

В последние годы работы на главном государственном посту Кучмы серьезный конфликт разгорелся между действующим тогда главой Администрации президента Виктором Медведчуком и первым помощником Сергеем Левочкиным. Не обошли аппаратные войны и президентство Виктора Ющенко и беглого Виктора Януковича, объясняет эксперт.

"Может быть, это в меньшей степени было у Петра Порошенко, но только по той причине, что он был "всем": и министром иностранных дел, и главой своей Администрации. Глава его АП Борис Ложкин был больше коммуникатором, еще один глава АП Игорь Райнин — больше исполнителем. И то, там тоже были элементы внутреннего противостояния между тем же Райниным и первым замом главы АП Виталием Ковальчуком", — говорит Фесенко.

Более того, как правило, подобные первые кризисы в команде возникают в среднем в промежутке полгода-год с начала каденции президента, в результате которых кто-то из нее покидал свой пост, отмечает эксперт.

Например, у Ющенко раскол команды со сменой главы Администрации произошел примерно через 9 месяцев после начала его президентства.

"Это такая типичная ситуация, борьба в ближайшем окружении президента. Если речь идет о высших чиновниках, людях с должностями, то это часто аппаратная война. По моим данным, такая конкуренция за влияние на президента происходит между Богданом и Ермаком с осени 2019 года", — говорит он.

Однако, в те же несколько месяцев наблюдается и некоторое охлаждение отношений между Зеленским и Богданом, отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По словам эксперта, фигура "шептуна Богдана" и его гиперболизированная роль не устраивает самого президента.

"Есть между ними по отдельным направлениями и кризис доверия. Поэтому мы и наблюдаем то, что Богдан в какой-то степени отстранен от дел", — говорит эксперт.

В то же время, как подчеркивает Фесенко, источники, приближенные к Зеленскому, утверждают, что тот не отдает предпочтения кому-то одному из них. Поэтому, говорить о том, что влияние Богдана на Зеленского прекратилось, или о том, что глава ОПУ покинет свой пост — нельзя.

"Зеленский с самого начала выстроил систему сдерживания и противовесов. Влияние Ермака выросло осенью. А до этого в роли противовеса Богдану выступали с одной стороны первый помощник Шефир, с другой — глава СБУ Иван Баканов, — говорит эксперт, — Это противостояние, наверное, обострилось потому, что Ермаку удалось провести успешные переговоры с русскими и по обмену пленными и по транзиту газа, он очень приблизился к Зеленскому. А президент ценит тех людей, которые дают результат. С Богданом было также — он в значительно мере обеспечил успех на президентских выборах, ему принадлежала идея досрочных парламентских выборов. Поэтому Зеленский его ценил за результаты и за то, что он помогает ему управлять ОПУ и выполнять функции президента. Ермака он ценит за конкретные результаты. Но между двумя людьми, которые, наверное, сейчас являются самыми влиятельными в окружении президента, неизбежно возникло противостояние, конкуренция за влияние на Зеленского", — говорит эксперт.

По словам Фесенко, Богдан — очень специфический администратор и политик, со своеобразным стилем и сложным характером, который позволяет себе то, что другие политики бы не позволили. Но пока Зеленский не готов от его услуг отказаться, говорит Фесенко. Поэтому, делать выводы о том, кто в этом аппаратном противостоянии побеждает, рано, считает он.

"Видимо, какое-то время Зеленский будет сохранять эту конкурирующую, противоречивую связку — Богдан и Ермак. Но если конфликт между ними обострится и примет более острые формы, если в этом конфликте будет участвовать значительная часть команды, то, может быть, тогда Зеленскому придется делать выбор", — говорит Фесенко.

При этом, как отмечает Бортник, вероятность отставки Богдана все же есть, и главной причиной этого может стать то, что он сконцентрировал в своих руках огромные полномочия, но то, как он ими пользовался, не всегда устраивало Зеленского.