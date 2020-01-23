Мокрый снег и дожди: прогноз синоптиков на 23 января

В Украине погода 23 января удивит украинцев. По всей стране пройдут дожди со снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На Западе осадков не ожидается, но будет пасмурно. Температура воздуха будет около нуля, в Одесской области - до +6 градусов.

Но, в стране будут сильные порывы ветра, от 7 до 12 метров в секунду, местами со штормовыми порывами. В Киеве может быть дождь с мокрым снегом, днем и ночью от -1 до +1,и сильный ветер.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области спасли заблудившегося в районе горы Говерла американца. Также мы писали о том, что в Карпатах неожиданно пошел снег.

Смотрите также видео, которые засняли туристы на севере Индии, как на них сползала снежная лавина. Туристы на севере Индии снимали сползающую на них снежную лавину. До последнего камера была направлена на несущуюся массу.

Тем временем, в Канаде выпало огромное количество снега, который достигает высотой более 3 метров. Из-за непогоды парализована работа нескольких городов.

Добавим, что ранее мы писали о прогнозе погоды на всю неделю.