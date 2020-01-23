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Новости
Украина
23 января 20, 09:06
На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий
снайпер
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22-річного Миколу Сорочука вбив ворожий снайпер. Хлопець родом із села Лище Волинської області.

Один український боєць загинув минулої доби на сході країни. 22-річного Миколу Сорочука вбив ворожий снайпер. Хлопець родом із села Лище Волинської області. За рік після закінчення школи пішов добровольцем на фронт. Служив у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ.

Загалом російські найманці чотири рази порушували режим припинення вогню. Застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Також працював ворожий снайпер. Обстріли лунали поблизу Павлополя, Талаківки, Майорська та Шумів.
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