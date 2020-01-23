За 2019 год украинский язык пополнился тысячей новых слов

В 2019 году в украинском языке появилось 1-1,5 тысячи новых слов. Об этом сообщили в Институте украинского языка Национальной академии наук Украины, передают "Украинские национальные новости".

"Исследователи считают, что за год в языковой коммуникации появляется 1-1,5 тысячи слов с новыми формами или значением. Такой же объем новых слов, в том числе за 2019 год, подтверждает и компьютерный Фонд инноваций в украинском языке Института украинского языка НАН Украины", — отметили в Институте в ответе на запрос информационного агенства.

В учреждении добавили, что современный украинский литературный язык постоянно развивается, пополняется новой лексикой, кодификация которой в общенациональных нормативных словарях требует проверки временем и языковой практикой общества.

Также там отметили, что разные эксперты составили много словарей новой украинской лексики, в которых отражаются последствия пополнения украинского лексикона за определенный временной отрезок, преимущественно за десять лет, при формировании нового поколения носителей языка.

Напомним, словом 2019 года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мислово" стала "диджитализация". Термин с большим отрывом возглавил список самых популярных слов издания — по сравнению с прошлым годом количество его просмотров выросло на 1,535%.

В редакции словаря пояснили, что диджитализация — неологизм, который является транслитерацией английского digitalization и означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Чаще всего слово использовали в бизнес-среде и сфере государственного управлении.