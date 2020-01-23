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Новости
Украина
23 января 20, 13:23
КМУ о численности населения в Украине. 10% проживает в Киеве
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Кабинет министров Украины представил результаты оценки численности наличного населения страны.

Как выяснили журналисты, 10% всего населения Украины проживает в Киеве.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч людей. Из них 20,01 млн — женщины, 17,28 млн — мужчины, сообщает «РБК Украина».

«К сожалению эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это и количество людей, которые физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019», — заявил он.

Дубилет также заявил, что согласно данным электронной переписи населения в Киеве проживает 3,7 миллиона человек, что составляет 10% от общего населения Украины. Киев стал самым населенным городом Украины.

При этом в Киевской области проживает около 2,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что на конец 2018 года население Украины составляло 42 миллиона 153 тысячи 200 человек, а на 1 февраля 2019 года цифра была уже 42 миллиона 122 тысячи 700 человек.
Fraza.ua
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