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Новости
Украина
23 января 20, 14:53
Зеленский: Мы уже начали разговор с РФ об обмене украинцев
Владимир Зеленский
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По словам президента, перечень установленных лиц будет дополняться

Украина проводит переговоры об освобождении удерживаемых граждан, которые находятся на временно оккупированной территории и в России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. 

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц", - заявил президент.

"Будем готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с РФ об обмене украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, который находятся на территории России", - резюмировал Зеленский. 

Ранее президент заявлял, что у него может состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, "потому что есть вопросы об обмене пленных и наших крымских татар, которые находятся на территории РФ".
liga.net
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