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Новости
Украина
23 января 20, 19:44
Железной дорогой Украины будет управлять компания Германии
Юрий Голик.
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Меморандум о сотрудничестве на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписали Министерство инфраструктуры Украины и компания Deutsche Bahn

Меморандум о сотрудничестве на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписали Министерство инфраструктуры Украины и компания Deutsche Bahn, которая является ведущим оператором железных дорог Германии. Об этом в Фейсбуке пишет советник премьера Юрий Голик.

"Сегодня в Давосе Министерство Инфраструктуры подписало Меморандум с ж/д оператором Германии Deutsche Bahn. Это уже не первый шаг на длинном, но быстром, пути приведения многострадальной УЗ, исторически разрываемой на части, к европейским нормам и показателям", - пишет Голик.

О полной передаче украинской железной дороги Германии речь не идет. Украина полностью сохраняет контроль над стратегическим объектом. Германская сторона привлекается для реформирования самой отрасли и приведения железной дороги Украины к европейским стандартам.

Контракт рассчитан на 10 лет, в течение которых немецкая сторона должна существенно реформировать "Укрзалізницю".

"Процесс идет. Будут следующие хорошие и важные новости", - обещает Голик.

Напомним, европейские структуры принимают активное участие также в финансировании дорожных работ в Украине. Так, в прошлом году Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделили 900 млн евро на капитальный ремонт трассы Киев-Одесса и достройку объездной дороги вокруг Львова.
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