Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.08
USD
24.42
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 января 20, 19:50
Обмен пленными: Украина и Россия ведут новые переговоры
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В четверг, 23 января, Украина и Россия начали переговоры по обмену пленными

В четверг, 23 января, Украина и Россия начали переговоры по обмену пленными. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии СМИ в Иерусалиме. Об этом сообщает на сайте Офиса президента.

Зеленский сообщил, что Украина готовит трек - обмен с временно оккупированными территориями. Он добавил, что список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымскими татарами, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Глава государства в комментарии СМИ в Иерусалиме.

Напомним, еще 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Позже, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными. А уже 29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке к обмену.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Уже 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Украина будет договариваться о возвращении еще 300 пленных
Как заканчивает Украина год в международной политике
Белоруссия приглашает к себе США и Китай
РФ - главная опасность для Украины на десятки лет, - Марчук
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Железной дорогой Украины будет управлять компания Германии
noimageВ Украине стремительно сокращается население:- причины
noimageСанаторну школу Черкас закриють через новий закон про освіту
noimageКак Brexit повлияет на экономику Украины — эксперт
noimageЗеленский: Мы уже начали разговор с РФ об обмене украинцев
Лента новостей