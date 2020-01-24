Какие деньги чаще всего подделывают в Украине

По итогам 2019 года на 1 млн настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 поддельных банкнот (в 2018 году — 2,5, а в 2017 году — 3,6). Об этом стало известно по итогам мониторинга изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца — номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно", — сообщили в НБУ.

В то же время по итогам 2019 года наблюдается уменьшение количества поддельных банкнот номиналами:

"В основном изъяты из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли. Обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций. При этом подделки гарантированно определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания", — отметили в Нацбанке.

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты следующих номиналов: