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Новости
Украина
24 января 20, 08:54
Какие деньги чаще всего подделывают в Украине
Гривна
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В 2019 году фальшивомонетчики чаще всего подделывали банкноты в 100 и 500 гривен, 50 и 500 евро, а также 100 долларов

По итогам 2019 года на 1 млн настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 поддельных банкнот (в 2018 году — 2,5, а в 2017 году — 3,6). Об этом стало известно по итогам мониторинга изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца — номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно", — сообщили в НБУ.

В то же время по итогам 2019 года наблюдается уменьшение количества поддельных банкнот номиналами:

200 гривен — на 17%; 100 гривен — на 29%; 50 гривен и 20 гривен — на 31%.

"В основном изъяты из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли. Обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций. При этом подделки гарантированно определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания", — отметили в Нацбанке.

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты); евро (23%); российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты следующих номиналов:

100 долларов США (96% от общего количества изъятых поддельных долларов США); 50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро).
Delo
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