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24 января 20, 09:04
Один воин ранен. За сутки - 11 вражеских обстрелов - штаб ОС
ООС
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23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 24 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку Талаковки - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин; два раза рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Водяного - из автоматического станковой гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

"Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Орехово - из гранатометов различных систем", - добавили в штабе ОС.

К сожалению, вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"С началом этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе ОС.
censor.net.ua
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