На украинско-польской границе подожгли шины

Вчера, 23 января, на международном пункте пропуска "Краковец" (Львовская область) подожгли автомобильные шины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, люди возмущены очередями из-за проверок на таможне.

"Пропускной пункт Краковец. Люди жгут шины и как они говорят: "Таможенники что-то дурачатся и не работают". Также пишут другие люди: "Я стою в очереди уже 5 часов на въезд в Украину. Дорогу перекрыли те, кто возят товар на tax free, потому что их больше начали проверять, днем они начали жаловаться, что таможенники всех подряд усиленно проверяют", — написал Зинкевич.





Напомним, в конце декабря на границе Украины с Польшей образовалось значительное скопление транспортных средств в направлении въезда в Украину.

По данным пограничников, причиной такого накопления стало то, что граждане Украины, учащиеся или работающие за границей, пытаются вернуться домой до начала рождественско-новогодних праздников.

В свою очередь руководитель Таможенной службы Украины Максим Нефьодов обвинил в очередях на границе польскую сторону.

"На границе традиционные уже новогодние очереди из Польши. … Для понимания — вот фото/видео со Смильницы онлайн — на нашей стороне есть свободное место! Со стороны поляков стоит очередь (кадр из их камеры наблюдения перед их шлагбаумом на въезд), там еще и куча людей на такс-фри идет...", — написал глава таможни в Facebook.

Ранее стало известно, что на украинско-румынской границе построят еще 2 пункта пропуска и доделают дорогу.