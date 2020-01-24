Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.93
USD
24.40
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 января 20, 11:41
Зеленский рассказал трогательную историю о своей семье
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зеленский в Израиле провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский в Израиле провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. Прямой эфир встречи вели на странице Офиса президента в Facebook.

Во время встречи украинский лидер рассказал три истории об уничтожении евреев в Украине и людях, которые пытались спасти их от верной смерти: священник, девушка и четверо братьев.

Одна из историй тронула премьер-министра Израиля, ведь касалась она непосредственно семьи украинского президента Владимира Зеленского.

"...через 30 лет у него родился внук, который через 40 лет стал президентом и стоит сейчас с вами", - трогательно завершил свою историю Зеленский.

"Спасибо. Это история про то, как не евреи спасли евреев. Мне очень приятно быть сегодня с вами здесь" , - сказал Беньямин Нетаньяху.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Зеленский прибыл на Прикарпатье
Зеленский обратился к украинцам по случаю авиакатастрофы
Зеленский говорил с Меркель о разведении сил на Донбасе
Воин Алексей Кучкин погиб от пули снайпера наемников РФ.ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На украинско-польской границе подожгли шины
noimageОдин воин ранен. За сутки - 11 вражеских обстрелов - штаб ОС
noimageКакие деньги чаще всего подделывают в Украине
noimageУкраина окажется между мощным циклоном и антициклоном
noimageОбмен пленными: Украина и Россия ведут новые переговоры
Лента новостей