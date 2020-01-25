США надали спецприлади українським прикордонникам

Українські кордони тепер будуть більш захищені. Сьогодні Сполучені Штати надали технічну допомогу українським морським прикордонникам. Церемонія передачі відбулася в Одесі. Нове обладнання має зміцнити вітчизняні рубежі. Як саме - розповість Андрій Анастасов.

Допомога від Сполучених Штатів це більше трьох тисяч різноманітних пристроїв на загальну суму двадцять дев'ять мільйонів гривень. Новим обладнанням користуватимуться екіпажі кораблів та катерів Морської охорони Держприкордонслужби.

"З цим обладнанням наші можливості значно підвищуються. І саме головне - зростає Захист персоналу. Вже не буде цих випадків, коли (військовий) може бути травмований через те, що просто не було технічної можливості його захистити", - говорить Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України.

Серед нового спорядження: індивідуальні аварійні та рятувальні костюми, портативні дихальні пристрої для евакуації з задимлених приміщень, тактичні окуляри. А ось, наприклад, бронежилет, в якому боєць, у разі небезпеки, зможе триматися на воді. Такого захисту в наших прикордонників раніше не було.

"В нього дві пластини які також мають позитивну плавучість: виконані з легких композитних матеріалів. Бронежилет є бронежилетом п'ятого класу захисту і витримує попадання автоматних куль", - говорить Олексій Чертков, перший заступник командира Одеського загону Морської охорони ДПСУ.

А крім того газоаналізатори стану повітря, потужні ліхтарі, біноклі, наручні GPS-навігатори, радіостанції. Військовослужбовці зазначають: усе оснащення - водночас і портативне, і високотехнологічне.

"Газоаналізатори в нас були і до цього, але вони були більш старого зразку Вони займали більше місця і коли команда висаджувалась на борт, то це був один комплект на цілу групу. Зараз кожен оглядач має свій особистий", - говорить Андрій, військовослужбовець відділу спеціальних дій Морської охорони ДПСУ.

На церемонію передачі спорядження до Одеси приїхала тимчасово повірена у справах США в Україні - Крістіна Квін. Вона каже: у зв'язку з анексією Криму українська морська охорона втратила багато технічних спроможностей. Тож тепер Вашингтон намагається допомогти Києву виправити ситуацію.

"Ми зі свого боку цю роботу будемо продовжувати, і від імені Сполучених Штатів, від імені народу США хочу сказати: ми надзвичайно пишаємося бути вашими союзниками і діяти спільно з вами, охороняючи кордони та безпеку на морі і суші", - говорить Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні.

Нове обладнання буде розподілене між підрозділами морської охорони: на Азовському морі, Чорному, а також на річці Дунай.