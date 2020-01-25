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Новости
Украина
25 января 20, 09:03
Зеленский о Boeing:Я не мог публично говорить, что нас сбили
Зеленский
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По словам президента, версия "технической ошибки" была исключена

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не мог сразу сообщить о том, что самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ сбили военные Ирана в связи с недостаточным количеством доказательств. Об этом он сказал в интервью израильскому 9 каналу.

"Я к ним (родственникам погибших - ред.) поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на 100% не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа", - сказал Зеленский.

"Но в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства", - подчеркнул президент.

Зеленский считает, что было сделано "несколько важных шагов, которые дали возможность надавить на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ". 

Также, по словам Зеленского, достичь признания от Ирана помогали США, Великобритания и Канада.

8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. В первые дни Иран не признавал, что сбил самолет, и настаивал: крушение - из-за технических неисправностей самолета. 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
liga.net
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