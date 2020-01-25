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Новости
Украина
25 января 20, 09:09
"Мы должны вернуть наши территории" - Зеленский
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский сделал заявление о планах Украины

В пятницу, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о планах Украины вернуть все территории, которые сейчас являются временно оккупированными. Об этом глава государства рассказал в интервью израильскому "9 каналу".

"У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - сказал Зеленский.

Он назвал оккупацию украинских территорий "серъезным прецедентом для всего мира".

"Если это так закончится в Украине, что мы не вернём наши территории, я уверен, тогда это не последняя история", - отметил Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.
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