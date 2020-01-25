В 2020 году планируют отремонтировать Крещатик

В 2020 году хотят начать ремонт одной из главных улиц Киева — Крещатик. Соответствующий тендер опубликован на портале публичных закупок Prozorro, сообщает Вежа.

Ожидаемая цена на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Крещатик в Печерском и Шевченковском районах г. Киева" составляла 20,2 млн гривен. В ходе аукциона было выбрано победителем ООО "Институт "Киевдормостпроект", которое предложило цену в 18,2 млн гривен. Документация должна быть разработана до конца декабря 2020 года.

По данным портала YouControl, ООО "Институт "Киевдормостпроект" существует на рынке уже более 11 лет, а ее руководителем является Воробьев Владимир Владиславович. В основном компания занимается деятельностью в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, оказанием услуг технического консультирования в этих сферах. И кроме того, предприятие также занимается строительством, тоннелей, зданий и дорог. Стоит заметить, что налоговых долгов компания не имеет, однако за последние три года фигурировала в 8-ми судебных делах.

Согласно техническому заданию в планах сделать Крещатик гораздо удобнее и доступнее для пешеходов и велосипедистов, ведь часть проезжей части будет отдана именно им.

Также увеличатся удобства для людей с инвалидностью, в том числе для людей с недостатками зрения, и маломобильных слоев населения. Планируется осуществить понижение бортов на перекрестках и пешеходных переходах на одном уровне с проезжей частью шириной, соответствующей нормативной ширине разметки перехода, для возможности беспрепятственного доступа людей с особыми потребностями и применения тактильной плитки останавливающего и направляющего действия для ориентирования слабовидящих. Кроме покрытия на дорогах, заменят также мощение на тротуарах новой плиткой или природным камнем.

Отметим, что документацией также предусмотрена замена, при необходимости, опор наружного освещения и обустройства дополнительного контрастного наружного освещения в темное время суток и в условиях ограниченной видимости пешеходных переходов и велодорожек на одном уровне с проезжей частью и прилегающих тротуаров с целью заблаговременного обнаружения пешеходов и велосипедистов, которые намерены пересечь или пересекают проезжую часть с использованием светодиодных светильников. Также планируется обновление нумерации на фасадах домов с подсветкой.

На время проведения ремонта дорожники обещают полностью не перекрывать улицу. Частично движение ограничат днем ​​и полностью ночью.



