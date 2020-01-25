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Новости
Украина
25 января 20, 09:26
Гончарук сейчас нужен Украине – Зеленский
Зеленский Гончарук
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Глава государства считает, что такой премьер, как Гончарук, сейчас нужен Украине, и ему еще надо дать время.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу пояснил, почему решил оставить премьер-министра Алексея Гончарука на посту.

"Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что те вопросы, о которых он говорил с Гончаруком, должны быть решены.

"Он устанет – он пойдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат. Ведь на самом деле это время бежит в Украине очень быстро. Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть", – пояснил президент.

Напомним, 17 января Гончарук объявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.

В тот же день состоялась встреча Зеленского с Гончаруком, на которой президент поручил премьеру подготовить отчет о проделанной работе и представить его через две недели. Отставку Гончарука Зеленский не принял.
bigmir.net
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