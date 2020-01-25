Выходные в Киеве: Китайский новый год и французское кино

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Фестиваль китайских фонарей

В Киеве продолжается фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной".

Организаторы приглашают встретить Китайский новый год среди ярких огней. В программе грандиозное световое шоу и фаер-батлы между командами из разных уголков страны. Изюминкой праздника станет огненный орган.

Кроме специальной программы в экспозиции фестиваля более 30 гигантских световых тематических скульптур. Посетители смогут увидеть и сфотографировать новые световые инсталляции, посетить мастер-классы и поесть китайской еды на фуд-корте.

Когда: 25 января – 23 февраля, 16:00 – 22:00

Где: Спивоче поле; Киев, ул. Лаврская, 31

Цена: 160-200 грн

Китай: Тайны Поднебесной

Познакомиться с традициями Китая и отпраздновать Китайский новый год можно будет на квест-фестивале Китай: Тайны Поднебесной. Каждый из гостей фестиваля получит возможность узнать тайны Китая с помощью игр, загадок и VR-технологий.

Гостей ждут два этажа и 2500 кв м секретов, где Поднебесная оживает на видеостене и в фантастических локациях. Посетителям предстоит найти сокровища императора, встретить богов и преодолеть Великую Китайскую стену.

Кроме квеста гости также могут посетить лекции по фэн-шуй, чайную церемонию, мастер-классы по калиграфии и многое другое.

Когда: 24 января – 16 февраля, 11:00 – 21:00

Где: Арт-пространство SAMSKARA; Киев, Львовская площадь, 8А

Цена: 250 грн

Лекция Год Белой Мыши. Символы радости и благополучия

В первый день Крысиного (или Мышиного) Нового года в зале искусства Китая вместе с китаеведом Мартой Логвин музей Богдана и Варвары Ханенко приглашает познакомиться с символами благополучия и счастья и узнать о традициях празднования нового года в Китае. И со знанием дела провести ближайшие две недели.

Когда: 25 января, 16:00

Где: Музей Богдана и Варвары Ханенко; Киев, ул. Терещенковская, 15-17

Цена: 45 грн + входной билет на экспозицию

Вечера французского кино

В январе в Киеве, а в феврале в других городах Украины, пройдет фестиваль французского кино, который представит пять лучших лент 2019 года из Франции. Откроет фестиваль драма "Особенные" от авторов хита "1+1" с Венсаном Касселем и Рэдо Катебом в главных ролях. Также на фестивале покажут: хит Каннского кинофестиваля 2019 "Портрет девушки в огне", романтическую комедию "Одной волшебной ночью", фэнтези-ленту "Крошка зомби" и комедию "Нотр-Дам".

Когда: 22 – 29 января

Где: кинотеатр Оскар, ТРЦ Gulliver; Киев, Спортивная площадь, 1А

Выставка костюмов "Магия кино"

В концерт-холле ВДНХ работает выставка, которая поможет заглянуть за кулисы кино и узнать, как создаются костюмы для фильмов. Среди экспонатов изысканные платья из фильма "Віддана" и сериала "Крепостная", костюмы к историческому экшену "Захар Беркут", а также костюмы из спектакля "Викрадена принцеса" и шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а еще образы из капсульной коллекции для будущего анимационного фильма "Мавка: Лісова пісня".

Когда: до 13 февраля

Где: ВДНХ, Концерт-Холл (павильон №9); Киев, ул. Академика Глушкова, 1

Цена: 150 грн - взрослый, 90 грн - детский, 390 грн - семейный (2+2)

ЦеШо

TseSho – музыкально-театральный группа в жанре "социальный рейв". Обещают "камерный рэйв в театре". Четыре актрисы, в руках у которых виолончель, контрабас, аккордеон, мелодика, саксофон и ксилофон. Недавно к группе присоединился загадочный пятый участник, с приходом которого музыканты освоили электронное звучание.

Когда: 25 января, 19:00

Где: Центр современного искусства "Дах", Киев, ул. Большая Васильковская, 136

Цена: от 400 грн