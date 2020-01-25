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Новости
Украина
25 января 20, 09:40
Нынешнюю власть ждет много кадровых изменений - Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что нынешнюю украинскую власть ожидает еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью израильскому "9 каналу".

"Я хочу завершить войну, хочу поменять имидж Украины, которым занимались все вокруг, показывая, что это коррупционная страна и тут коррупционер на коррупционере. Мы сменой людей, сменой элит, сменой правительства показываем это, что мы другая страна. И не только сейчас кадровыми изменениями, которые будут много раз меняться. И я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", - сказал он.

Зеленский указал, что нужно "почистить" высшие эшелоны власти, правоохранительные органы. "Это долгая история, но я считаю, что за мою каденцию мы это обязательно сделаем. Стабилизировать, поменять имидж Украины", - подчеркнул он
censor.net.ua
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