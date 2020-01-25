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Украина
25 января 20, 09:45
На Крещатике развесили картины из мусора. ФОТО
картина из мусора
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Так, неизвестный художник сделал выставку прямо на улице

В Киеве на Крещатике появились удивительные картины. Так, неизвестный художник сделал выставку прямо на улице на строительном заборе сгоревшего здания гастронома. Отметим, что уникальны картины тем, что абсолютно каждый элемент на них выполнен из мусора. Об этом сообщает "Информатор".

Все картины - из пластика. Это одноразовая посуда, козырьки от солнца, выброшенные бутылки или крышки кофейных стаканчиков. Весь этот мусор художники переместили на полотно, воссоздав из них различные образы.

Таким образом арт-объект несет не только художественную, но и социальную идею. А именно напоминает об экологических проблемах и важности сортировки мусора.







Ранее мы писали о том, что в Киеве на станции метро появился символ 2020 года.
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