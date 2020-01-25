На Крещатике развесили картины из мусора. ФОТО

В Киеве на Крещатике появились удивительные картины. Так, неизвестный художник сделал выставку прямо на улице на строительном заборе сгоревшего здания гастронома. Отметим, что уникальны картины тем, что абсолютно каждый элемент на них выполнен из мусора. Об этом сообщает "Информатор".

Все картины - из пластика. Это одноразовая посуда, козырьки от солнца, выброшенные бутылки или крышки кофейных стаканчиков. Весь этот мусор художники переместили на полотно, воссоздав из них различные образы.

Таким образом арт-объект несет не только художественную, но и социальную идею. А именно напоминает об экологических проблемах и важности сортировки мусора.

























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