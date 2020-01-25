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Новости
Украина
25 января 20, 09:48
В Украину идет потепление
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В пятницу, 24 января, атмосферный фронт сдвинется на север

В пятницу, 24 января, атмосферный фронт сдвинется на север, поэтому в Украине ожидается снег в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра, передают "Факты".

Тем временем на западе страны будет довольно тепло - до 7 градусов выше нуля, и малооблачно. Ветер постепенно с сильного перейдет в умеренный - с 7−12 метров в секунду его скорость снизится до 5-10 метров.

В субботу, 25 января, снега в Украине ждать не стоит (исключение составят Харьковская и Луганская области), а температура воздуха несколько возрастет. На западе страны ночные заморозки сохранятся на уровне 3-5 градусов ниже нуля, в центре столбики термометров будут колебаться между значениями минус 1 - плюс 1 градус.

В Киеве в последний день недели будет малооблачно, ожидается до 4 градусов тепла, а в Одессе, Николаеве и Херсоне будет еще теплее - до 8 градусов выше нуля.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области спасли заблудившегося в районе горы Говерла американца. Также мы писали о том, что в Карпатах неожиданно пошел снег.
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