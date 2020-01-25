СБУ в 2019 г нейтрализовала почти 500 кибератак на госорганы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Служба безопасности Украины комплексно и оперативно противодействует киберпреступности и гибридной агрессии против нашей страны через интернет сеть. Так в 2019 году специалисты СБУ по информационной безопасности нейтрализовали более 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры. За этот период также прекращено функционирование более 1000 вебресурсов, которые использовались в преступных целях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в целом в прошлом году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе: 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины) и 34 за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК).

Кроме того сообщается, что специалисты СБУ эффективно сотрудничают с коллегами из стран ЕС и НАТО для укрепления коллективной безопасности в информационном пространстве и повышения защищенности государственных и финансовых структур от киберугроз.

"Так летом 2019 года Служба совместно с партнерами из США и Великобритании пресекла деятельность мощной хакерской группировки, что способствовало противоправной деятельности в сети Интернет преступникам по всему миру. Злоумышленники, в частности, обеспечивали функционирование почти 40% русскоязычного сегмента DarkNet", - отмечают в сообщении .

В СБУ отмечают, что подразделения контрразведывательной защиты информационной безопасности системно противодействуют преступной деятельности международных хакерских группировок, которые спецслужбы иностранных государств используют во вред национальной безопасности Украины. В прошлом году Служба безопасности разоблачила 20 таких групп.

"В Днепропетровской области СБУ пресекла деятельность подконтрольной ФСБ РФ группировки хакеров, которая накануне парламентских выборов осуществляла массированные кибератаки на украинские государственные учреждения", - информируют в СБУ.

Согласно сообщению, совместно с Государственной фискальной службой области СБУ разоблачила схему незаконного вмешательства в информационные базы данных Государственной налоговой службы Украины. Воспользовавшись уязвимостями системы злоумышленники помогали "конвертационно-транзитным" группам уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В СБУ отмечают, что в комплексе противодействуют несанкционированным вмешательствам в работу реестров Министерства юстиции. Так в 2019 году была блокирована деятельность организованной группировки черных регистраторов, которые способствовали рейдерским захватам имущества по всей Украине.

Специалисты СБУ по кибербезопасности также проводят мероприятия по выявлению и пресечению деструктивной деятельности бот-сетей, подконтрольных иностранным спецслужбам. Эти ресурсы используются для инспирации конфликтов внутри страны и манипулирования общественным мнением.

В частности, в декабре Служба безопасности блокировала работу мощной "ботофермы", услугами которой пользовались представители спецслужб РФ и боевики террористических "Л/ДНР". Через ресурс, в частности, распространяли антиукраинские материалы и осуществляли спам-рассылку о фейковых минированиях объектов в разных городах Украины.

СБУ разоблачила схему использования спецслужбами РФ псевдопатриотических сообществ в социальных сетях для расшатывания внутриполитической ситуации в Украине.

Всего за прошлый год по материалам Службы безопасности 34 сепаратистских администратора соцсетей были привлечены к ответственности за распространение антиукраинской пропаганды и противоправного контента. Вступил в законную силу 21 судебный приговор.

Кроме того, почти 280 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину.