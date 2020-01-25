Татьянин день 2020: что категорически нельзя делать

В Украине 25 января традиционно празднуют Татьянин День и День студента. Все студенты считают Татьяну своей покровительницей. Она стала одной из первых женщин, которые были казнены за христианскую веру.

В такой прекрасный день принято печь большой каравай и угощать всю семью и гостей, которые собирались за столом. Каравай символизировал Солнце, которое в конце января поворачивает на весну.

В этот день в церкви ставят свечи за успешную учебу.

Читайте также: День студента: как празднуют в Украине и в других странах







- В этот день нельзя ссориться, ругаться и спорить, особенно с членами семьи, иначе вас может ждать бедность до следующего года.





- В Татьянин день нельзя никому отказывать в помощи и игнорировать тех, кто просит милостыню.





- Это церковный праздник, поэтому запрещается любая работа по дому.





- В День Татьяны нельзя убирать, строить, стирать и заниматься рукоделием.



