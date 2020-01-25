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Украина
25 января 20, 11:54
Татьянин день 2020: что категорически нельзя делать
Святая Татьяна
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В Украине 25 января традиционно празднуют Татьянин День

В Украине 25 января традиционно празднуют Татьянин День и День студента. Все студенты считают Татьяну своей покровительницей. Она стала одной из первых женщин, которые были казнены за христианскую веру.

В такой прекрасный день принято печь большой каравай и угощать всю семью и гостей, которые собирались за столом. Каравай символизировал Солнце, которое в конце января поворачивает на весну.

В этот день в церкви ставят свечи за успешную учебу.

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Что нельзя делать в Татьянин день:

- В этот день нельзя ссориться, ругаться и спорить, особенно с членами семьи, иначе вас может ждать бедность до следующего года.

- В Татьянин день нельзя никому отказывать в помощи и игнорировать тех, кто просит милостыню. 

- Это церковный праздник, поэтому запрещается любая работа по дому.

- В День Татьяны нельзя убирать, строить, стирать и заниматься рукоделием.

- Также, в этот день нельзя находиться в неубранном доме.

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