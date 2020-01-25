Татьянин день 2020: что категорически нельзя делать

В Украине 25 января традиционно празднуют Татьянин День и День студента. Все студенты считают Татьяну своей покровительницей. Она стала одной из первых женщин, которые были казнены за христианскую веру.
В такой прекрасный день принято печь большой каравай и угощать всю семью и гостей, которые собирались за столом. Каравай символизировал Солнце, которое в конце января поворачивает на весну.
В этот день в церкви ставят свечи за успешную учебу.
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