Визит Помпео в Украину: с кем встретится Госсекретарь

Стало известно, что Государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января и встретится с тремя украинскими чиновниками. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США.

Так, известно, что Помпео будет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Госсекретарь также почтит погибших на Донбассе. Церемония возложения цветов состоится возле Михайловского Золототверхого монастыря.

Помпео проведет встречи с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и лидерами деловых кругов.

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Отметим, что после Киева Помпео посетит Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Великобританию.

Также мы писали о том, что Помпео прокомментировал обстрел авиабазы в Ираке, где размещаются американские военные.