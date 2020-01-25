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Новости
Украина
25 января 20, 15:21
В Раду подали законопроект о "перекройке" страны
Верховная Рада
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Проект закона, который определяет административно-территориальное устройство Украины, зарегистрировали в Раде.

Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект №2804 Об основах административно-территориального устройства Украины. Это следует из информации на сайте Верховной Рады.

Напомним, 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект, определяющий основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов. 

В частности, в проект закона Об основах административно-территориального устройства Украины вводятся понятия административно-территориального устройства Украины, административно-территориальной единицы, населенного пункта и другие. 

Также в документе предлагается установить принципы, на которых строится административно-территориальное устройство, органы, в полномочия которых входит рассмотрение и решение вопросов административно-территориального устройства, порядок образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установление и изменение их границ, отнесение населенных пунктов к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование населенных пунктов, административно-территориальных единиц.

На данный момент текст документа отсутствует на сайте парламента. Сам законопроект был зарегистрирован в Раде 24 января.

Ранее сообщалось, что в Украине предлагают ввести новую модель административно-территориального устройства, в которой вместо 468 районов будет сформировано 102. Предполагалось, что это даст возможность не только построить качественную модель управления, но и эффективно использовать средства на местах, которые сейчас направляются на существующие почти полтысячи райгосадминистраций.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский отозвал законопроект о децентрализации и отправить его на доработку.
bigmir.net
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