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Новости
Украина
25 января 20, 16:19
Депутат СН поздравила президента с днём рождения
Василевская-Смаглюк Зеленский
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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения, который он отмечает 25 января.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Глубокоуважаемый господин Президент! Вы могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем. Но те, кому выпадает жребий стать главой государства, должны пройти свой неповторимый путь и несмотря ни на что остаться собой", - написала нардеп.

По ее мнению Зеленский доказал, что имеет "светлые намерения и чистые помыслы", и является "наиболее порядочным президентом в истории Украины".

"Желаю Вам пройти трудный, но важный путь так, чтобы имя Владимира Зеленского вошло в перечень самых ярких и мощных мировых лидеров. Желаю Вам сил не сойти с пути мира, остаться собой и руководствоваться только светлыми целями. Желаю Вам неизменчивого и мудрого окружения", - говорится в поздравлении Василевской-Смаглюк.
censor.net.ua
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