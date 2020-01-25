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Новости
Украина
25 января 20, 16:23
Сепаратисты блокируют патрули ОБСЕ – штаб
патруль ОБСЕ
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Незаконные вооруженные формирования уже четвертый день блокируют передвижение автомобилей наблюдателей ОБСЕ в районе Петровского.

Сепаратисты на Донбассе блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ у участков разведения сил на Донбассе. Об этом в субботу, 25 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что 24 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители незаконных вооруженных формирований снова запретили патрулю миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об ограничении свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ у участков разведения сил и средств со стороны вооруженных формирований", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В отчете СММ отмечается, что в результате наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ. Представители патруля СММ заявили, что гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

"Такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований и нарушения Минских договоренностей", - обращает внимание Украинская сторона СЦКК.

Ранее сообщалось, что сепаратисты ограничили передвижение патрулей миссии ОБСЕ через четыре блокпоста. 

За день до этого глава ОБСЕ посетил Станицу Луганскую. Эди Рама пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы достичь устойчивого перемирия на Донбассе.
bigmir.net
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