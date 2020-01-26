Тимошенко просила у Зеленского три должности: детали

Лидер партии “Батькивщина”, народный депутат Юлия Тимошенко после парламентских выборов просила в президента Владимира Зеленского назначить ее людей на три должности.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко на своем Телеграм-канале.

"Когда после победы Владимира Зеленского она вышла на Банковую с предложением пустить ее во власть, то просила для своих людей три должности: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины и Бердянский порт, - сообщил Лещенко.

Между тем, Зеленский отказал Тимошенко, после чего она ушла в радикальную оппозицию. К слову, сам Лещенко не назвал конкретный источник, который сообщил ему данную информацию.





Как сообщалось ранее, Сергей Лещенко отметил, что Юлия Тимошенко зачастила на эфиры телеканалов, которые принадлежит куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку, что может свидетельствовать об "альянсе" двух политиков.





Ранее Лешенко разнес выступление Тимошенко в эфире "Свободы слова". Он обратил внимание, что политик больше не вспоминает "грешки" прошлой власти, не борется с олигархами, а вместо этого выступает против легализации азартных игр и марихуаны.





Ранее Тимошенко заявила, что после скандала с возможной прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука вся команда президента Украины Владимира Зеленского должна уйти "из-за некомпетентности".

Напомним, Юлия Тимошенко борется с бедностью в роскошном кортеже.

Так, журналисты опубликовали видео кортежа лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко, которая в пятницу, 17 января, роскошно подъехала к Верховной Раде. Как видим, она не забывает поддерживать свой статус, нанимая охрану и комплектуя кортеж автомобилями представительского класса, хотя, как минимум последние 10 лет заявляет, что живет на одну зарплату. Об этом сообщает Telegram-канал Андрея Павловского.





Политик прибыла в парламент на элитном Mercedes-Benz S 500, в сопровождении другого элитного авто – внедорожника Mercedes-Benz G 350, что явно свидетельствует о предпочтении авто немецкого происхождения.

Интересно, что Юлия Тимошенко предпочитает авто той же марки, что и канцлер Германии Ангела Меркель, однако в 2019 году Тимошенко подала декларацию, в которой не указала, что пользуется вышеуказанными авто. Политик лишь прописала наличие Mercedes-Benz GLS 350 (2017 года выпуска) и ГАЗ 14 "Чайка" (1983 года выпуска), которые записаны на ее мужа Александра Тимошенко.





Кстати, цена одного автомобиля модели Mercedes-Benz S 500 4 matic составляет порядка 35 тыс. долларов, а стоимость второго авто модели Mercedes benz g 350 около 61 тыс. долларов. Таким образом примерную стоимость автомобилей из кортежа Юлии Тимошенко можно более-менее точно оценить в 100 тысяч долларов.



