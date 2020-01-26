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Новости
Украина
25 января 20, 16:34
Зеленский сравнил президентство с марафоном
Владимир Зеленский
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Зеленский отметил, что главное для каждого президента - результат.
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил президентство с марафоном.

Об этом он рассказал в интервью израильскому каналу. 

По словам президента, для него важен именно результат, а не победа. Зеленский также заявил, что знает, куда бежит, и уверенно идет к своей цели.

"Я понимаю, куда я бегу. И я не обращаю уже внимания на форму, в которой я сижу, нахожусь. Потому что я иду к цели. Вот если я не приду к той цели, которую я себе запланировал, и которую мне доверил народ Украины, вот если я не приду, не финиширую победителем, конечно же, все остальное будет некомфортно. Но если у меня получится, то главное - победа, главное - результат, - сказал президент Украины.

Напомним, “Квартал 95” трогательно поздравил Зеленского с днем рождения. 

Бывшие коллеги поздравили Владимира Зеленского с праздником на Facebook-странице студии.

 Сегодня День рождения у президента Украины и нашего друга Владимира Александровича Зеленского. Гордимся, радуемся каждому успеху, поддерживаем каждое трудное решение и знаем, что все получится. С Днем рождения, Владимир Зеленский! Всегда рядом, твой "Квартал", - написано в поздравлении.
bigmir.net
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