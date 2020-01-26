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Новости
Украина
26 января 20, 09:10
Украина-ЕС: Кабмин уточнил повестку дня заседания
Украина-ЕС
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Это будет первое заседание после смены правительства в Украине и состава Еврокомиссии.

Кабинет министров объявил повестку дня и состав делегации на шестое заседание совета ассоциации "Украина - ЕС", которое состоится 28 января в Брюсселе.

Как отмечает пресс-служба Кабмина, это будет первое заседание после смены правительства в Украине и состава Еврокомиссии.

В Брюсселе будет обсуждаться прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной ЕС, состояние торговли, пути углубления сотрудничества в экономике, сфере юстиции, свободы и безопасности. Также будут подняты темы противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, положения дел в Крыму.

Делегацию Украины возглавит премьер Алексей Гончарук, Евросоюза - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также в заседании примет участие еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи.

В украинскую делегацию войдут вице-премьер Дмитрий Кулеба, министры Вадим Пристайко, Владислав Криклий, Анна Новосад, Оксана Маркарова, торговый представитель Тарас Качка и несколько заместителей министров.

Программа визита главы правительства в Брюссель также предусматривает двусторонние встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, вице-президентом Европейском комиссии Валдисом Домбровскисом, а также встречу с представителем бельгийского бизнеса.

Напомним, что ранее премьер анонсировал обновление Соглашения об ассоциации с ЕС. Кабмин сделает все необходимое, чтобы следующий год стал максимально успешным для Украины с точки зрения европейской интеграции, подчеркнул Алексей Гончарук.

Также сообщалось, что глава Евросовета поговорил с Зеленским о санкциях. Преемник Дональда Туска заверил президента Украины в дальнейшей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.
bigmir.net
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