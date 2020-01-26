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Украина
26 января 20, 09:18
В Киеве прошло факельное шествие
факельное шествие
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В центре Киева 25 января состоялось факельное шествие, посвященное памяти героев Крут.

В центре Киева 25 января состоялось факельное шествие, посвященное памяти героев Крут. Шествие началось на Львовской площади, возле мемориала героям Крут.

В акции приняло участие приблизительно несколько сотен человек из числа "Нацкорпуса" и "Национальных дружин". Колонна в сопровождении правоохранителей прошла факельным шествием по центральным улицам столицы. Движение транспорта по улицам, которыми проходила колонна, было временно перекрыто.

Марш завершился у мемориала Героев Крут на Аскольдовой могиле, где были перезахоронены останки полегших в том бою добровольцев. Помимо факелов, участники шествия также зажгли множество фаеров.

Мероприятие прошло без инцидентов и нарушений общественного порядка.

Перед факельным шествием на Арсенальной площади в Киеве состоялась  реконструкция боя за завод “Арсенал”. 

Напомним, в Киеве в среду, 1 января, в 18:00 прошел марш в честь 111 годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

bigmir.net
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