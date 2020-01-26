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Новости
Украина
26 января 20, 10:45
Зеленский едет с визитом в Польшу
Владимир Зеленский
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Запланирована встреча украинского лидера с президентом Польши

26-27 января президент Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Польше. Об этом сообщает Офис президента.

Цель поездки - участие в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Предусмотрена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

23-24 января Зеленский находился с рабочим визитом в Израиле для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
liga.net
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