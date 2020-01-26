Зеленский едет с визитом в Польшу

26-27 января президент Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Польше. Об этом сообщает Офис президента.

Цель поездки - участие в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Предусмотрена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.